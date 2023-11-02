В Германии рассказали, какую ловушку создали для ВСУ российские дроны Bild: российские беспилотники рассекречивают маневры и позиции украинской армии

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России успешно применяют беспилотники для рассекречивания маневров и позиций украинской армии, сообщает немецкое издание Bild. По словам журналиста Юлиана Репке, передача разведданных командованию ВС РФ ставит под угрозу любые наступательные действия ВСУ. При этом он подчеркнул, что данные с беспилотников транслируются без задержки, в режиме реального времени. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Беспилотники ZALA (ижевская компания по производству БПЛА. — NEWS.ru) с высокой или, как минимум, средней дальностью полета, которые применяет русская армия, проникают на украинскую территорию, рассекречивают позиции врага и передают данные, — отметил Репке.

Журналист завяил, что украинские солдаты считают беспилотники ВС РФ приоритетной целью. Это обусловлено тем, что данные, полученные с помощью дронов, передаются российским экипажам реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по рассекреченным позициям ВСУ.

Министерство обороны Великобритании ранее высоко оценило эффективность российских беспилотников-камикадзе «Ланцет», назвав их лучшим оружием из арсенала армии РФ. По словам специалистов ведомства, они демонстрируют высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции на Украине.