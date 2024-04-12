В Германии рассказали, как Путин одним указом поквитался с Западом FR: указ Путина № 133 в ответ на санкции вызвал недовольство в Германии

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Владимир Путин

В Германии недовольны реакцией президента России Владимира Путина на санкции, написал в Frankfurter Rundschau журналист Ларс-Эрик Нивельштейн. По его словам, Москва решила поквитаться с Западом, одним указом забрав завод компании DMG Mori в Ульяновске. Согласно указу № 133, в управление Росимуществу было передано ульяновское предприятие немецко-японской компании DMG Mori. Завод производит фрезерные и токарные станки.

Западные страны пытаются оказать давление на Владимира Путина посредством экономических санкций. Уже обсуждалась возможность экспроприации активов «Роснефти». Россия, в свою очередь, ищет варианты нанесения экономического ущерба Западу, — написал автор.

По данным Нивельштейна, объем инвестиций в предприятия составил около €70 млрд. По его словам, руководство DMG Mori отреагировало на произошедшее крайне пессимистично и не верит в возвращение этих активов. В компании оценили ущерб в €90 млрд. Компенсировать эти убытки DMG Mori требует от правительства Германии.

Ранее стало известно, что экспорт вооружений из Германии на Украину обновил рекорд 2023 года и продолжает расти. С начала января по конец марта этого года Берлин продал оружия почти на €5 млрд. Согласно отчету Министерства экономики ФРГ, текущий показатель уже приблизился к значениям первого полугодия 2023 года, которые составили €5,22 млрд, из которых 72% — €3,54 млрд — ушли на перевооружение Украины.