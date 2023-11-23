В Германии призвали к отставке правительства Партия АдГ призвала к отставке немецкого правительства и досрочным выборам

Фото: Melissa Erichsen/dpa/Global Look Press

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке правительства страны и досрочным выборам, сообщается на странице политформирования в Twitter (Х). Поводом стали результаты опроса изучения общественного мнения Forsa, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом.

Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству светофора (разговорное название правящей коалиции). У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы! — говорится в заявлении правых.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что падающие рейтинги правящей Социал-демократической партии (СДПГ) и укрепление позиций фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) свидетельствуют о будущем поражении Шольца и его союзников на выборах 2025 года. По его словам, вероятность этого крайне высока.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Шольца на посту канцлера ФРГ может заменить лидер оппозиционной партии ХДС (Христианско-демократический союз) Фридрих Мерц. Он считает, что это произойдет в случае перехода «Зеленых» и «Свободных демократов» из правящей коалиции в консервативный блок ХДС и ХСС (Христианско-социальный союз в Баварии).