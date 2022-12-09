В Германии арестовали подозреваемую в подготовке госпереворота россиянку В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, в том числе россиянку

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Федеральный верховный суд ФРГ арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Германии. Ранее полиция Германии задержала 25 человек по подозрению в подготовке государственного переворота, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски, передает ТАСС.

Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против [22] граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б., — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, начата процедура экстрадиции.

7 декабря полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Среди задержанных, как сообщила Генпрокуратура Германии, есть гражданка России.

Тем не менее посольство России в ФРГ не получало уведомлений от немецкой стороны о задержании россиянки. По словам пресс-секретаря посольства РФ в Берлине Ильи Рожкова, дипмиссия направила запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ с целью установления обстоятельств произошедшего. Он добавил, что в случае обращения гражданки России в посольство ей будет оказана необходимая правовая помощь.

Стражи порядка провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.