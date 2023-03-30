В ФРГ призвали привлечь РФ к расследованию взрывов на «Северных потоках» Глава комитета бундестага по энергетике Эрнст: РФ должна участвовать в расследовании теракта на СП

Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press

Утечка на трубопроводе «Северный поток — 2»

Участие России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» необходимо, заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст, передает ТАСС. Он добавил, что не понимает, почему правительство Германии не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию.

Атаку на «Северные потоки» нужно расследовать. Почему федеральное правительство [ФРГ] не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно. Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки, — сообщил он.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО.

По версии Херша, прошлым летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы. Он отметил, что через три месяца механизм был приведен в действие норвежцами.

Позднее Херш также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов.