В ФРГ отказались раскрыть данные о предметах со следами «Новичика»

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В правительстве Германии отказались сообщить, какие ещё предметы, на которых якобы были обнаружены следы «Новичка», фигурируют в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее правительство Германии объявило, что у немецкого следствия есть информация о нескольких предметах со следами нервно-паралитического вещества «Новичок», с которыми при отравлении мог контактировать российский блогер. Прежде речь шла только о бутылке с водой, на которой немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества, пишет РИА Новости.

На этот вопрос уже дан письменный ответ, к нашим имеющимся заявлениям по этому поводу мне добавить нечего, — заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Навальный призвал страны ЕС ввести санкции в отношении российских олигархов, так как считает санкции против чиновников недостаточно эффективными.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального.