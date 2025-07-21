В Евросоюзе приняли тяжелое решение по невыгодной сделке с США Bloomberg: Евросоюз готов согласиться на невыгодную сделку с США по пошлинам

ЕС готов пойти на более выгодное для США торговое соглашение, чтобы не допустить повышения импортных пошлин на европейские товары, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в Брюсселе могут уступить и заключить несбалансированное соглашение с Вашингтоном, чтобы «найти выход из тупика» до установленного американским лидером Дональдом Трампом срока подписания сделки — 1 августа.

Пока стороны не смогли достичь заметного прогресса. США настаивают на тарифах более 10% практически на все статьи европейского экспорта и сокращении списка исключений.

Ранее стало известно, что введение Соединенными Штатами 30%-х импортных пошлин с 1 августа может нанести ущерб итальянской экономике в размере около €30 млрд за два года. По словам аналитиков, при снижении пошлин до 20% потери оцениваются в €20 млрд.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкую экономику ждут тяжелые последствия в связи с решением Трампа. Он подчеркнул, что такие меры нанесут сокрушительный удар по уязвимому экспортному сектору страны, который является драйвером экономики государства.