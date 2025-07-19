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19 июля 2025 в 20:26

Названы масштабы ущерба Италии от новых пошлин США

Il Sole 24 Ore: пошлины США нанесут Италии ущерб в €30 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение Соединенными Штатами 30-процентных импортных пошлин с 1 августа может нанести ущерб итальянской экономике в размере около €30 млрд за два года, сообщает газета Il Sole 24 Ore. При снижении пошлин до 20% потери оцениваются в €20 млрд.

Журналисты уточнили, что американские пошлины могут привести к падению ВВП Италии на 1,4%. Это фактически обнулит прогнозируемый рост экономики страны в 2025–2026 годах.

Управляющий партнер EY Марко Давидди подчеркнул, что наиболее уязвимыми станут отрасли, сильно зависящие от США: фармацевтика, агропродовольственный сектор и некоторые сегменты машиностроения. При этом эксперты считают маловероятным снижение пошлин ниже 20%.

Ранее политолог Сергей Марков поддержал решение американского лидера Дональда Трампа ввести 30-процентные пошлины на товары из ЕС, назвав их справедливой мерой. Эксперт пояснил, что такие шаги оправданы на фоне торгового дисбаланса в $250 млрд в пользу Евросоюза, а также низких темпов экономического роста в Европе по сравнению с США.

Марков также обвинил ЕС в затягивании переговоров по выравниванию тарифов. По его мнению, американский президент уже полгода безуспешно пытается добиться паритета в торговле.

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