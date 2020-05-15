В Европе начали массово захватывать пустующие дома россиян

https://static.news.ru/photo/dadf89ca-bad6-11ea-a836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boensch, B./Global Look Press

Дома россиян, которые проживали в европейских странах, но были вынуждены вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, стали массово захватывать.

Во время карантина в Европе набрал обороты сквоттинг — самовольное заселение в пустующее жильё. Больше всего случаев отмечается в Испании, где граждане РФ покупают недвижимость чаще, чем Египте, Турции или Таиланде.

Заселяются в чужие квартиры и дома. Нередко целыми семьями, — цитирует Gazeta.ru россиянку Наталью, живущую в северной части Испании.

По её словам, в жилища заезжают выходцы из Восточной Европы, стран СНГ, Южной Америки, африканских стран.

Поэтому местные жители вынуждены объединяться и выгонять из квартир и домов сквоттеров. Однако в некоторых европейский странах закон может поддержать самовольно заселившегося жильца, а вовсе не собственника. По мнению суда, каждый человек имеет право на жильё. А чтобы прогнать сквоттера, может понадобиться не один год.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о продолжении процесса возвращения россиян на родину из-за границы. Это будет продолжаться до восстановления регулярного авиасообщения.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что ситуация с возвращением на родину граждан России, которые оказались в других странах после закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, в значительной степени решена. Это произошло благодаря работе главы Роспотребнадзора Анны Поповой, МИД РФ и руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тыс. умерли, более 5,2 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 590 582 человека, на втором Бразилия — 1 368 195.

В РФ на сегодняшний день выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. За последние сутки, по данным на 30 июня, в 84 субъектах страны выявили 6693 инфицированных COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве (745), Подмосковье (301), Ханты-Мансийском АО (279), Свердловской области (276), Санкт-Петербурге (253).