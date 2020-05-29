Омбудсмен РФ оценила ситуацию с возвращением россиян из-за границы

https://static.news.ru/photo/fc619a34-a195-11ea-a8d6-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время ситуация с возвращением на родину граждан России, которые оказались в других странах после закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, в значительной степени решена. Указанная проблема сейчас идёт на спад, заявила в разговоре с журналистами уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Так омбудсмен ответила на вопрос о том, растёт или понижается в данный момент число россиян, которые не могут вернуться домой. По словам Москальковой, их количество идёт на спад. Проблема в значительной степени решена, сказала омбудсмен, благодаря работе главы Роспотребнадзора Анны Поповой, МИД РФ и руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Наши транспортные компании также предприняли серьёзные меры для разрешения этой проблемы, — цитирует Москалькову РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, ранее проблемы с вывозом россиян заключались в том, что прибывающие должны были быть размещены в карантинные центры, которых, в свою очередь, не хватало.

По состоянию на 19 мая в РФ из-за рубежа вернулись более 182 тысяч граждан.

Как писал NEWS.ru, представитель Минтранса рассказал о предложении ведомства по эвакуации российских граждан из других стран. Министерство выступило с инициативой разрешить Росавиации согласовывать вывозные рейсы на бизнес-джетах.