В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»

Санкции Евросоюза в отношении российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии маловероятны. Меры могут быть приняты против компаний, совершающих чартерные рейсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или «Аэрофлот», а скорее, против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты, — рассказал собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» из-за ситуации на белорусско-польской границе. По мнению представителей Евросоюза, эта компания может быть причастна к перевозке в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые в дальнейшем пытаются прорваться через польскую границу. В авиакомпании опровергли данное предположение.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.