В Эстонии ввели санкции против родившихся в России собак Postimees: родившихся в России собак не допускают до соревнований в Эстонии

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Организаторы эстонского чемпионата по аджилити для собак (соревнований на быстроту и ловкость) не допускают до участия родившихся в России питомцев эстонских хозяев, сообщила газета Postimees. Отмечается, что Эстонский кинологический союз перестал регистрировать собак из РФ и Белоруссии после начала СВО.

Уточняется, что чемпионат по аджилити пройдет в середине июня. Обязательным условием для участия в соревнованиях стало наличие у животного идентификационного номера в реестре Эстонского кинологического союза.

Ранее мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко сообщила, что самой послушной и доброй собакой является лабрадор. Эксперт подчеркнула, что эта порода подойдет пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями и семьям с детьми. По ее словам, лабрадоры легко поддаются дрессировке, но щенки могут быть достаточно активными.

В свою очередь президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что одной из главных ошибок при дрессировке собак является запугивание питомца. Специалист подчеркнул, что попытки доминировать над животным приводят к непослушанию и агрессии со стороны собаки.