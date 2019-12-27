Рождественскую ёлку из биотуалетов возвели в эстонском городе Выру.

Авторы сооружения выстроили в пирамиду несколько зелёных туалетных кабинок. Украсили они своё творение новогодней гирляндой, а на вершину водрузили горящую звезду.

Сооружение появилось возле местной АЗС. Прохожие при желании могут воспользоваться кабинками на нижнем ярусе, передаёт «Дождь».

Ранее News.ru писал о том, что впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю ёлку.

 

 

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