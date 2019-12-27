Прототип всемирно известной британской красной телефонной будки получил статус особо охраняемого архитектурного объекта Соединённого Королевства. Это значит, что она не может быть снесена или изменена без одобрения местных или правительственных органов.

Красная телефонная будка — общеизвестная визитная карточка Великобритании, и я рада, что мы можем сохранить первую из них, — заявила министр культуры страны Хелен Уэйтли. Историческая телефонная будка, находящаяся сейчас...