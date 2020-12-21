В Дании намерены выкопать и сжечь останки 4 млн норок с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fd1d2506-4370-11eb-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moro/Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Дании приняло решение выкопать 4 млн норок, убитых и похороненных после обнаружения у них мутировавшего коронавируса. После эксгумации их тушки планируется сжечь.

Как сообщает агентство Bloomberg, зверей похоронили на военном полигоне на западе страны, однако в результате образования газов при их разложении останки норок стали подниматься на поверхность. Местные жители опасаются, что это может привести к заражению питьевой воды и озера, находящегося в 200 метрах от полигона. В результате кабмин принял решение норок выкопать и сжечь.

Мероприятия запланированы на май 2021 года. По мнению властей, шести месяцев будет достаточно, чтобы трупы норок стали «свободны от коронавируса» и безопасны. Кроме того, в Минздраве страны заявили, что мёртвые животные не представляют «непосредственного риска загрязнения для озёр, ручьёв и питьевой воды».

Как писал NEWS.ru, датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.

Между тем жители Дании продолжают протестовать против массового уничтожения норок в стране.