В Чехии понадеялись на русское великодушие

https://static.news.ru/photo/78f3cdf6-befa-11eb-9e04-96000091f725_660.jpg Фото: AmbRusCz/twitter.com

Инцидент с высылкой сотрудников российского посольства из Праги является уникальным, поэтому остаётся надеяться на то, что отношения между РФ и Чехией восстановятся скорее рано, чем поздно. Об этом заявил бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя, понадеявшись, что в вопросе восстановления отношений роль сыграет так называемое «русское великодушие». Его слова передаёт газета Haló noviny.

Дипломат сказал, что указанный инцидент войдёт в историю. Однако запомнится он как «срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией». По словам Суи, обвинения РФ в причастности к взрывам складов во Врбетице голословны, так как нет никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему. Подобное редко случалось даже в период холодной войны, заметил чех. Однако даже тогда не было принято высылать дипломатов из страны.

Также Суя высказался относительно недавнего призыва чешских властей выслать из каждой страны ЕС хотя бы по одному представителю РФ. Этот шаг он оценил как «доморощенную дипломатию, похожую на мольбу», подчеркнув, что кризис в отношениях между странами будет долгим и отразится на экономических связях.

Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение «Бывали хуже времена, но не было подлее», — добавил дипломат.

Конфликт разразился после того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства.

Кроме того, чешское посольство в Москве к настоящему моменту уволило 71 местного работника в ходе сокращения дипломатической миссии на паритетных началах с Россией. Об этом в разговоре с журналистами рассказала представитель МИД республики Эва Давидова.