В Праге митингующие потребовали от властей нейтралитета по Украине Ceske Noviny: 70 тысяч митингующих в Праге потребовали от властей нейтралитета в конфликте на Украине

Фото: Ruzicka David/CTK/Global Look Press

На Вацлавской площади в Праге на несанкционированный антиправительственный митинг вышли около 70 тысяч человек, сообщает Ceske Noviny. Протестующие потребовали от чешских властей нейтралитета в конфликте на Украине. Основной лозунг участников митинга: «Чехия прежде всего».

На акции также присутствовали граждане Чехии, придерживающиеся противоположных взглядов. Они собрались на ступеньках Национального музея, держа в руках большие флаги НАТО и ЕС.

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что протестную акцию вызвали пророссийские силы, которые выступают против интересов Чехии.

Митинг на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 тысяч человек,— сообщает полиция Чехии в Twitter.

Ранее организаторы демонстрации заявляли, что они хотят отставки правительства и смягчения последствий энергетического кризиса. Они также потребовали освободить отечественную промышленность от зависимости от иностранных компаний, нейтральной позиции в конфликте на Украине и обеспечения контрактов на поставки газа из России.

Ранее депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус, присоединившись к санкциям ЕС против России. Страна, по мнению политика, не может быть посредником в урегулировании ситуации на Украине.