В Бундестаге призвали не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» следует оставить без санкционного давдения. б этом заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата, представитель Левой партии Клаус Эрнст. Его слова приводит ТАСС.

Депутат прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что Берлину следует рассматривать «все варианты» ответа, если Россия допустит вторжение на Украину, в том числе в контексте «Северного потока — 2». В случае с последним, по словам дипломата, ФРГ сама будет готова «заплатить высокую цену».

После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики. «Северный поток — 2» нужно держать вдали от этого конфликта. Или может быть Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам? — заявил Эрнст.

Он также напомнил, что США начали вводить санкции до эскалации конфликта на Украине. При этом они и сами приобретают нефть у РФ.

Ранее стало известно, что в ФРГ председатель СДПГ Ларс Клингбейл устроил перепалку из-за «Северного потока — 2». Его оппонентом оказался ведущий Маркус Ланц с телеканала ZDF

Во время дискуссии Ланц потребовал, чтобы немецкий политик публично заявил, что по газопроводу российский газ не потечёт при «нападении» Москвы на Украину. На это глава СДПГ заметил, что было бы глупо заранее предупреждать президента России Владимира Путина об остановке «Северного потока — 2».

Он также призвал к переговорам с Россией на фоне нагнетания истерии о её «вторжении»