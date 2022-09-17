В Белграде задержали десятки людей в ходе митингов против гей-парада

Фото: EPA/TASS

В Белграде в ходе митингов против гей-парада сотрудники полиции задержали уже 31 человека, передает РЕН ТВ. Отмечается, что центр города оцеплен полиции. Несмотря на запрет проведения гей-парада в столице Сербии, его противники собрались у здания Конституционного суда.

Министерство внутренних дел Сербии запретило проведение ЛГБТ-парада 17 сентября в Белграде. Ограничение было принято на основании закона о публичных собраниях в соответствии с конституцией республики из-за опасений массовых беспорядков. По этой же причине в Белграде не разрешили провести шествие организации антиглобалистов, которые выступают за традиционные ценности.

Ранее Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride. О его отмене было объявлено после обострения ситуации вокруг Косово.