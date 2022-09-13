МВД Сербии запретило проведение гей-парада в стране МВД Сербии: шествие поставят под угрозу безопасность их участников и мирных граждан

Фото: Thomas Brey/dpa/Global Look Press

Полицейские пытаются оттеснить экстремистов, намеревающихся помешать первому гей-параду в центре Белграда. Архивное фото

Министерство внутренних дел Сербии запретило проведение ЛГБТ-парада 17 сентября в Белграде, сообщает пресс-служба ведомства. Шествие было запрещено на основании закона о публичных собраниях в соответствии с Конституцией Республики Сербия из-за опасений в массовых беспорядках. По этой же причине в Белграде не разрешили провести шествие организации антиглобалистов, которые выступают за традиционные ценности.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулич отметил, что проведение двух шествий в непосредственной близости друг от друга может поставить под угрозу безопасность их участников и мирных граждан. Дело в том, что участники организации «антиглобалистов» открыто выражают свое несогласие с проведением мероприятия «Европрайд 2022».

Именно поэтому Министерство внутренних дел не разрешает проводить две прогулки — "Европрайд" и " антиглобалист". "В нынешней геополитической ситуации и напряженности в регионе бессмысленные конфликты на улицах Белграда затруднят положение нашей страны, поставят под угрозу безопасность участников прогулок, а также других граждан, — отметил Вулич.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride. О его отмене было объявлено после обострения ситуации вокруг Косово.