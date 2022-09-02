Евросоюз призвал сербов устроить гей-парад ЕС призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада в стране

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride. О его отмене было объявлено после обострения ситуации вокруг Косово. Заявление внешнеполитической службы ЕС передает РИА Новости.

В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности, — говорится в заявлении.

Брюссель ожидает, что близкие партнеры Евросоюза окажутся привержены защите прав человека, включая права ЛГБТ-сообщества на собрание и самовыражение.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград отменяет проведение общеевропейского гей-парада, намеченного на середину сентября. Такое решение принято на фоне кризиса в Косово и Метохии. Организаторы EuroPride в ответ сообщили, что мероприятие состоится, но парада не будет.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании прогнала с прошедшего 29 августа гей-парада группу активисток с плакатами «Трансгендерный активизм стирает лесбиянство» и «Лесбиянки не любят пенисы». Правоохранители сочли поведение девушек нарушающим мирный ход акции и заявили, что оно «вносит раздор между разными группами». В британских изданиях пишут, что их поведение стало продолжением конфронтации геев и лесбиянок с транссексуалами.