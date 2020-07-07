В Белграде введут комендантский час из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/11cc22d4-c06f-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в столице комендантского часа в связи с пандемией коронавируса. 7 июля в обращении к нации он назвал ситуацию с COVID-19 в Белграде критической.

Ситуация в Белграде критическая, ещё в четырех городах — тревожная. С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше пяти человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника, — цитирует ТАСС Вучича.

Как писал NEWS.ru, власти Сербии снова наращивают больничный фонд на фоне увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июля заявил министр здравоохранения страны Златибор Лончар. Он уточнил, что временные мощности, рассчитанные на приём 500 пациентов, будут развёрнуты на белградском стадионе «Арена», полностью под коронавирусных больных переоборудуют ортопедическую клинику в Банице. Затем пациентов с COVID-19 начнёт принимать больница в городе Пожаревац.

Лончар отметил, что в настоящее время больничный фонд Сербии загружен пациентами с коронавирусом на 80–90%. Наибольшее количество заболевших приходится на Белград. Сложная ситуация также складывается в городах Нови Пазар, Тутин, Kрагуевац, Вране, Иваница, Шапац и Чачак. Там введён режим чрезвычайной ситуации.