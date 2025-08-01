Украинского пенсионера избили и насильно увезли в ТЦК

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области Украины избили и насильно доставили в военкомат 65-летнего пенсионера, сообщает местная «Судебно-юридическая газета». При этом мобилизации в стране подлежат мужчины только до 60 лет. Инцидент произошел еще 20 марта.

Пенсионер возвращался домой и столкнулся с сотрудниками ТЦК, которые попросили у него военно-учетные документы, однако у мужчины их при себе не оказалось. В итоге мужчину избили, погрузили в автомобиль и доставили в военкомат, где он дожидался результатов проверки личности. По возвращению домой он почувствовал себя плохо и обратился больницу. Там ему поставили шесть диагнозов, включая закрытую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и шейного отдела позвоночника.

После этого мужчина решил обратиться в полицию, однако дело против ТЦК не было возбуждено. Он написал заявление в прокуратуру, но там также не дали хода расследованию. Украинец пытался все эти решения оспорить в суде, но его иск был окончательно отклонен.

Ранее в Харькове автомобиль территориального центра комплектования сбил местного велосипедиста. Транспортное средство ТЦК на большой скорости врезалось в мужчину специально, чтобы задержать его в ходе мобилизационных мероприятий.