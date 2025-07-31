Сотрудники ТЦК доставили велосипедисту «повестку на капоте» Сотрудники ТЦК сбили велосипедиста для мобилизации в Харькове

В Харькове автомобиль территориального центра комплектования сбил местного велосипедиста, сообщает Telegram-канал «ХС | Харков». По данным паблика, транспортное средство ТЦК на большой скорости врезалось в мужчину специально, чтобы задержать его в ходе мобилизационных мероприятий.

После столкновения и пострадавшего, и его велосипед были помещены в автобус. К данному моменту нет сведений о состоянии здоровья мужчины после ДТП.

Ранее в Черкассах военнообязанный гражданин выпрыгнул из больничного окна во время прохождения медкомиссии при военкомате. Как сообщили в областном территориальном центре комплектования, мужчина пытался таким образом избежать призыва. По предварительным данным, он остался жив и сейчас находится под медицинским наблюдением. В ТЦК заявили о начале служебного расследования данного инцидента.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу до этого резко раскритиковал методы работы украинских военкоматов. Парламентарий охарактеризовал их действия как «позорную охоту» за гражданами, объяснив это острой нехваткой личного состава на передовой.