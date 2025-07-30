«Позорная охота»: в Раде устроили разнос сотрудникам ТЦК

Действия сотрудников ТЦК (аналог военкоматов) на Украине являются «позорной охотой» за гражданами, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в интервью на YouTube-канале «Суперпозиция». По его словам, бусификация происходит из-за нехватки военных на окопных и штурмовых позициях.

Когда нам не хватает ребят на определенных позициях, а это, как правило, наиболее дефицитные позиции, это окопные, скажем так, и штурмовые позиции, нам, по моему убеждению, не нужно увеличивать давление этой позорной охоты за гражданами, так называемой бусификации, — сказал он.

Ранее стало известно, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом, усиливается гражданское сопротивление действиям ТЦК. Местные жители формируют небольшие объединения, чтобы противостоять насильственной мобилизации.

До этого общероссийское движение «Ветераны России» запустило Telegram-бот для противодействия мобилизации на Украине. Пользователи смогут присылать в сервис информацию о ТЦК и их сотрудниках. Представители движения уточнили, что координаты помогут в наведении на цель беспилотников «Герань».