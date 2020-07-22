Украинское правительство продлило карантин до 31 августа

https://static.news.ru/photo/8f2bb0cc-cc19-11ea-976c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Украины провело заседание кабинета министров. На нём было принято решение о продлении адаптивного карантина в стране до 31 августа 2020 года.

Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определённых алгоритмов и собранных данных и утверждается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, — цитирует сообщение ТАСС.

Также в Минздраве страны добавили, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) будет установлен «зелёный», «жёлтый», «оранжевый» и «красный» уровни опасности.

Мониторинг областей страны будет анализировать загруженность больниц, среднее число тестов на коронавирус, коэффициент выявления случаев инфицирования.

Когда нет превышения, то область и все её районы находятся в «зелёной» зоне, — подчеркнул министр.

Ранее NEWS.ru передавал, что бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может потерять ещё восемь областей.