Украинское посольство в Сербии опровергло причастность страны к беспорядкам

https://static.news.ru/photo/9193cc98-c5d2-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://www.facebook.com/ambasadaukrajine

Украина не причастна к проведению массовых беспорядков в Сербии, следует из официального комментария украинского посольства в балканской республике.

Посольство Украины в Сербии ещё раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия, — говорится в комментарии дипломатической миссии.

Как уточняется, соответствующее заявление было сделано на фоне выступления мэра муниципалитета Вождовац Александра Савича, который ранее напомнил об «украинском сценарии» в разговоре о нынешних протестах в Сербии.

Так, в посольстве Украины отметили, что «украинский сценарий» представляет собой не что иное, как «борьбу украинского народа за свои права против коррумпированного и тоталитарного правительства».

Как писал NEWS.ru, ранее сербская НПО «Центр евро-атлантических исследований» (CEAS) и ряд местных СМИ распространили информацию о «российском следе» в антиправительственных выступлениях в Сербии. В ответ на это МИД РФ назвал такие сообщения «вбросом», направленным на расшатывание российско-сербского партнёрства. Как заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, осложнение обстановки в Белграде не отвечает интересам России на Балканском полуострове. По её словам, организация «цветных» политических мятежей никогда не была инструментом России в диалоге с другими странами. Сербия отказалась вводить санкции против России и по-прежнему тесно сотрудничает с РФ.

Глава государства Александр Вучич назвал бессмысленными протесты перед скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек. По словам Вучича, число протестующих редко было большим. Однако если умножить его на 10 или 12, то получится 50 тысяч новых заражённых. Президент заявил о необходимости вести себя дисциплинированно. По его словам, Белград не имеет доказательств причастности России к беспорядкам, напротив, были замечены «странные типы» из других государств.

Акции протеста проходят в Сербии из-за недовольства населения политикой властей на фоне пандемии коронавируса. На данный момент протесты в Белграде носят мирный характер. Однако несколько дней назад ситуация была более напряжённой. Так, в ночь с субботы на воскресенье протестующие вступили в противостояние с полицией. Они забросали силовиков кусками тротуарной плитки и брусчаткой, разобрав ограждение у ступеней заксобрания. Участники протестных выступлений требуют отставки президента Александра Вучича.