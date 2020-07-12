Вучич: у Сербии нет доказательств причастности России к протестам в стране

https://static.news.ru/photo/6ff0e248-c4cd-11ea-b594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babic/dpa/Global Look Press

Сербия не располагает доказательствами того, что Россия причастна к прошедшим в стране акциям против правительства, сообщил президент республики Александр Вучич.

При этом он заявил, что были замечены «странные типы» из других государств.

У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать, — сказал сербский лидер в эфире телеканала Pink в ответ на вопрос о возможной причастности РФ.

Вучич добавил, что 13 июля он планирует встретиться с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, однако не уточнил тему разговора.

Как сообщил глава Сербии, несостоявшиеся переговоры с послом РФ, запланированные на 8 июля, сорвались из-за технических причин, передаёт «360».

Ранее Вучич назвал бессмысленными протесты перед скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек. По словам Вучича, число протестующих редко было большим. Однако если умножить его на 10 или 12, то получится 50 тысяч новых заражённых. Президент заявил о необходимости вести себя дисциплинированно.

Акции протеста проходят в Сербии из-за недовольства населения политикой властей на фоне пандемии коронавируса. На данный момент протесты в Белграде носят мирный характер. Однако несколько дней назад ситуация была более напряжённой. Так, в ночь с субботы на воскресенье протестующие вступили в противостояние с полицией. Они забросали силовиков кусками тротуарной плитки и брусчаткой, разобрав ограждение у ступеней заксобрания.

Как писал NEWS.ru, СМИ сообщили об участии ЧВК Blackwater из США в протестах в Белграде. Ранее эти наёмники воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.