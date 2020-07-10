Сербы продолжают протестовать против действий властей в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/0aeb8630-c2e5-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de /Global Look Press

Власти Сербии сообщили о том, что в Белграде уже четвёртый вечер подряд проходят акции протеста в связи с решением ужесточить меры из-за осложнения эпидемической ситуации. Однако последние два дня протесты носят исключительно мирный характер.

По данным сербской телерадиокомпании РТС, насильственный характер у митингов был только в течение первых двух суток. На данный момент протестующие требуют смены состава кризисного штаба по борьбе с коронавирусом. Также они скандируют лозунги о необходимости улучшения системы здравоохранения.

Помимо Белграда, волны протестов прошли в городах Чачак, Ниш, Кралево, Нови Сад и Суботица. Информация о беспорядках не поступала.

Ранее ряд западных СМИ сообщил об участии ЧВК Blackwater из США в протестах в Белграде. Они переросли в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу и спецсредства. В результате происшествия пострадали около сотни полицейских.

Как писал NEWS.ru, власти Сербии отказались от введения комендантского часа на территории страны. Соответствующую информацию сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.