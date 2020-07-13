В Госдуме прокомментировали беспорядки в Белграде

https://static.news.ru/photo/6930aa42-c4fa-11ea-8854-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Осложнение обстановки в Сербии не отвечает интересам России на Балканском полуострове, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Такое заявление было озвучено на фоне обвинений в адрес России в причастности к антиправительственным беспорядкам в Белграде.

По словам Паниной, организация «цветных» политических мятежей никогда не была инструментом России в диалоге с другими странами. Сербия отказалась вводить санкции против России и по-прежнему тесно сотрудничает с РФ. Дестабилизация обстановки в стране идёт вразрез с интересами России на Балканах и ставит под угрозу нынешний статус этой страны как нейтрального, внеблокового дружественного государства.

Депутат также подчеркнула, что «для натовского лобби» на Балканах президент Сербии Александр Вучич является «костью в горле».

Сейчас его пытаются отстранить от власти любыми способами, в том числе и путём вовлечения в массовые беспорядки патриотически настроенных сербов, опасающихся «капитуляции», «сдачи суверенитета над Косово», — подытожила Елена Панина, слова которой приводит РИА Новости.

Информация о «российском следе» в антиправительственных выступлениях была распространена сербской прозападной НПО «Центр евроатлантических исследований» (CEAS) и рядом местных СМИ. В ответ на это МИД РФ назвал такие сообщения «вбросом», направленным на расшатывание российско-сербского партнёрства.

Как писал NEWS.ru, глава государства Александр Вучич назвал бессмысленными протесты перед скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек. По словам Вучича, число протестующих редко было большим. Однако если умножить его на 10 или 12, то получится 50 тысяч новых заражённых. Президент заявил о необходимости вести себя дисциплинированно. По его словам, Белград не имеет доказательств причастности России к беспорядкам, напротив, были замечены «странные типы» из других государств.

Акции протеста проходят в Сербии из-за недовольства населения политикой властей на фоне пандемии коронавируса. На данный момент протесты в Белграде носят мирный характер. Однако несколько дней назад ситуация была более напряжённой. Так, в ночь с субботы на воскресенье протестующие вступили в противостояние с полицией. Они забросали силовиков кусками тротуарной плитки и брусчаткой, разобрав ограждение у ступеней заксобрания. Участники протестных выступлений требуют отставки президента Александра Вучича.

Ранее NEWS.ru писал, что сербы больше не считают Россию главным другом. Во времена пандемии это звание отошло Китаю, оттеснив нашу страну сразу не третье место, после Евросоюза. Местные журналисты связывают такой резкий сдвиг общественного мнения со спланированной государством пиар-кампанией. Руководство республики недавно пришло к выводу, что Запад боится Пекина больше, чем Москвы, поэтому в нелёгких переговорах с ЕС лучше заручиться его поддержкой.