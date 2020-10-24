Украинский школьник лишился родителей и попал в реанимацию из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5b0596c2-15f3-11eb-b5ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летний мальчик с Украины лишился родителей-медиков, которые умерли от коронавируса. Сам ребёнок тоже заразился, заболевание протекает у него в тяжёлой форме.

Семья школьника жила в городе Тараща в Киевской области. Как рассказала телеведущая Татьяна Мосейчук в программе «Право на власть» на канале ТСН, 39-летняя мать мальчика Галина Степченко работала медсестрой, 51-летний отец Валентин был анестезиологом в местной больнице. Вся семья оказалась в отделении интенсивной терапии с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Женщина скончалась спустя неделю после госпитализации. В тот же день умер Валентин. Сын пары всё ещё продолжает лечение, он подключён к аппарату ИВЛ.

20 октября на Украине зафиксировано самое большое число выявленных за сутки случаев COVID-19 (4766) и смертей (113).

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что в стране разрабатывают уникальную разновидность вакцины от коронавируса, передавал NEWS.ru.