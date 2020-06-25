Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

https://static.news.ru/photo/99a773f8-b6d7-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Людмила Денисова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Верховной рады от фракции партии «Слуга народа», глава комитета социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова не имела права критиковать бедные семьи, а также делить детей по каким-либо признакам. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Ранее Третьякова заявила, что у безработных рождаются «дети низкого качества». Депутат также похвалила практику стерилизации женщин без высшего образования, применявшуюся в Сингапуре в прошлом веке. По её словам, такая методика позволила «выкорчевывать в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».

Решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей, — написала омбудсмен в своём Telegram-канале.

Денисова призвала принять «все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, и не допускать дискриминационных призывов». По её словам, семейная политика должна основываться на принципах невмешательства в личную жизнь граждан, а также уважать их социальное и имущественное положение в обществе.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет.