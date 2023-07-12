Украинских военных будут лечить в Великобритании Reuters: Великобритания создаст медцентр для реабилитации украинских военных

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания создаст медицинский центр для реабилитации украинских военных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Риши Сунака. Отмечается, что проект будет осуществляться в рамках НАТО.

Великобритания запустит проект в рамках НАТО по созданию медицинского реабилитационного центра для поддержки выздоровления и возвращения солдат на Украину, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Лондон в рамках нового транша помощи Киеву выделит 50 млн фунтов стерлингов ($64,1 млн), которые предполагается направить на ремонт военной техники ВСУ.

Кроме того, в Министерстве обороны Великобритании сообщили о поставке на Украину 17 специализированных пожарных машин.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказал президенту США Джо Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине. По его словам, Лондон будет соблюдать обязательства по запрету производства или использования таких вооружений.