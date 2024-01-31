Украинских военнообязанных принудят посетить военкоматы «Страна.ua»: украинцев обяжут явиться в военкоматы для уточнения своих данных

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Военнообязанные украинцы должны будут в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на новую версию законопроекта о правилах мобилизации, который был внесен в Верховную раду после доработки. В случае, если военнообязанный находится за границей, он должен сообщить свои данные по электронной почте или по телефону.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся на Украине военнообязанные должны явиться в ТЦК (территориального центра комплектования) для уточнения данных, — говорится в сообщении издания.

В течение двух месяцев указанной категории населения будет необходимо уточнить адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почти и другие военно-учетные данные.

В новом законопроекте также указано, что граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников полиции или военкомата. Также проект предполагает привлечение полиции к оповещению военнообязанных. Кроме того, правоохранителям дадут право административного задержания и доставки в ТЦК уклонистов.

Ранее сообщалось, что новая версия законопроекта о правилах мобилизации на Украине предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд. Там указано, что суд может, в числе прочего, наложить ограничения на выезд за рубеж и заблокировать банковские счета.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по экономике Украины Дмитрий Наталуха заявил, что цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от 6 до 50 тысяч гривен (47–117 тысяч рублей) в месяц. При этом даже в крупных компаниях опасаются, что «не потянут» такие ставки.