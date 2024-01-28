В Верховной раде назвали цену брони от мобилизации на Украине «Страна.ua»: цена брони от мобилизации на Украине может дойти до 50 тысяч гривен

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Цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от шести до 50 тысяч гривен (47 — 117 тысяч рублей) в месяц, заявил глава комитета Верховной рады по экономике Украины Дмитрий Наталуха, передает издание «Страна.ua». При этом даже в крупных компаниях опасаются, что «не потянут» такие ставки.

Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 тысяч гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета, — заявил он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что ВСУ потеряли около 700 тысяч человек с момента начала специальной военной операции. По его словам, к такому выводу пришли китайские специалисты. В то же время российское командование оценивает потери противника примерно в 500 тысяч человек, утверждает он.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. На согласование правок уйдет больше времени, чем обычно. Заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова добавила, что главная идея документа остается неизменной и кардинально документ меняться не будет. При этом в настоящее время спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось. По словам Калмыковой, это не связано с результатами боевых действий.