Украинских уклонистов поразят в правах через суд Новый законопроект о мобилизации на Украине ограничит права уклонистов через суд

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Новая версия законопроекта о правилах мобилизации на Украине, внесенная в Верховную раду, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, текст документа опубликован на сайте парламента. Там указано, что суд может, в числе прочего, наложить ограничения на выезд за рубеж и заблокировать банковские счета.

Согласно тексту законопроекта, военкомат также сможет обращаться в суд с целью временно ограничить право уклонистов на управление транспортным средством. Кроме того, в случае отказа от мобилизации по арест могут ценности гражданина, хранящиеся в банке.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. На согласование правок уйдет больше времени, чем обычно. Заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова добавила, что главная идея документа остается неизменной и кардинально документ меняться не будет.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по экономике Украины Дмитрий Наталуха заявил, что цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от шести до 50 тысяч гривен (47–117 тысяч рублей) в месяц. При этом даже в крупных компаниях опасаются, что «не потянут» такие ставки.