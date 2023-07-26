«Украинские железные дороги» решили избавиться от русского языка «Украинские железные дороги» представили электронный билет без надписей на русском языке

Фото: Laura Osman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания «Украинские железные дороги» у себя в Telegram-канале представила новый электронный международный билет, на котором отсутствуют надписи на русском языке. Там также отметили, что процесс украинизации железной дороги проходит в соответствии с намеченным графиком. Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь грозил компании проверками из-за случаев отсутствия перевода информации на билетах на государственный язык.

Вот новый международный билет «Украинских железных дорог», который сейчас на согласовании у наших международных партнеров. <...> На украинском и английском, — говорится в сообщении компании.

Там также отметили, что до конца текущего года будут согласованы новые бланки и вывески.

Ранее на официальном сайте президента Украины появилась петиция, авторы которой призвали главу государства Владимира Зеленского удалить русскоязычную версию ресурса. Обращение подписали более 14 тысяч человек.

В апреле депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу предложил разрешить использование русского языка в сфере обслуживания. По его мнению, исключение следует сделать только для частного бизнеса, при этом сохранив обязательное использование украинского языка на государственных предприятиях.