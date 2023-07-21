Зеленского призвали удалить русскоязычную версию его сайта На официальном сайте Зеленского появилась петиция против русскоязычной версии ресурса

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На официальном сайте президента Украины появилась петиция, авторы которой призвали главу государства Владимира Зеленского удалить русскоязычную версию ресурса. Обращение подписали более 14 тысяч человек.

Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык, — говорится в петиции.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов в течение 90 дней.

Ранее сообщалось, что библиотеки в Черниговской области Украины списали с баланса около 390 тысяч книг на русском языке. Решения о списании книг принимались комиссиями на основании политики дерусификации, проводимой властями страны. В числе списанных книг оказались произведения таких авторов, как Пушкин, Крылов, Чехов, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Бунин, Мандельштам, Некрасов, Блок, Достоевский и Грибоедов, а также творчество Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других авторов.

В апреле депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу предложил разрешить использование русского языка в сфере обслуживания. По его мнению, исключение следует сделать только для частного бизнеса, при этом сохранив обязательное использование украинского языка на государственных предприятиях.