Русский язык предложили частично разрешить на Украине Депутат Рады Мазурашу предложил разрешить русский язык в сфере обслуживания на Украине

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Депутат Верховной Рады Украины Георгий Мазурашу предложил разрешить использование русского языка в сфере обслуживания на Украине, соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента страны. Автор инициативы предлагает сделать исключение только для частного бизнеса, при этом сохранив обязательное использование украинского языка в государственных предприятиях. По действующему закону в сфере услуг на Украине разрешается использовать только государственный язык, говорить на языках нацменьшинств можно в исключительных случаях.

Для того, чтобы избежать ненужного излишнего социального напряжения вокруг вопроса о возможности использования других языков, кроме государственного, в сфере обслуживания, и учитывая позицию многих представителей национальных меньшинств, приемлемым и мудрым компромиссом выглядит сохранение обязательности обслуживания на украинском языке в части всех субъектов хозяйствования государственной и коммунальной собственности, а в частном секторе пусть все балансирует экономика, спрос и предложение. Принуждение же, как правило, вызывает противодействие и обратную реакцию, — говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки предлагается внести в статью 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Депутат также предложил дополнить статью новой нормой, обязав владельцев предприятий всех форм собственности, которые обслуживают потребителей не только на госязыке, установить на входе или внутри помещения табличку с информацией о языках обслуживания.

В июле 2022 года на Украине ввели штрафы за использование русского языка для сотрудников различных структур. За первое нарушение размер штрафа составляет от 3400 гривен (порядка 7500 рублей) до 8500 гривен (около 19 000 рублей), за повторное — до 11 900 гривен (около 26 500 рублей).