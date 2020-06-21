Украинские военные заявили об обстреле их позиций в Донбассе

https://static.news.ru/photo/2240fde4-b3d4-11ea-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Украинские военные заявили, что их позиции в Донбассе подверглись обстрелу. По их словам, вооружённые формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела был ранен один силовик.

Об этом сообщается на странице пресс-центра операции Объединённых сил в Facebook. По данным украинской стороны, были применены запрещённые к размещению на линии соприкосновения 120- и 82-мм миномёты, а также гранатомёты различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики. По его словам, в противном случае в ЛНР опять введут режим полной боевой готовности. Пасечник отметил, что две недели, пока в республике действовал такой режим, на линии разграничения было тихо. Однако 19 июня в результате обстрелов погиб один мирный житель ЛНР и трое получили ранения, писал NEWS.ru.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.