Украинские военные заявили об обстреле их позиций в Донбассе

Украинские военные заявили, что их позиции в Донбассе подверглись обстрелу. По их словам, вооружённые формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела был ранен один силовик.
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Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики. По его словам, в противном случае в ЛНР опять введут режим полной боевой готовности. Пасечник отметил, что две недели, пока в республике действовал такой режим, на линии разграничения было тихо. Однако 19 июня в результате обстрелов погиб один мирный житель ЛНР и трое получили ранения, писал NEWS.ru.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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