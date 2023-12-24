Украинские власти вывезли из Сумской области несколько тысяч жителей Из граничащих с РФ районов Сумской области вывезли почти четыре тысячи жителей

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти эвакуировали из населенных пунктов Сумской области, расположенных вдоль границы с Россией, почти четыре тысячи жителей, сообщает издание «Общественное. Новости» со ссылкой на администрацию региона. О подготовке к вывозу граждан из пятикилометровой зоны близ РФ руководство Сумской областной военной администрации объявило в июле текущего года.

По данным издания, к началу декабря в Сумской области эвакуировали 3679 человек, в том числе 679 детей. Из 19 населенных пунктов были вывезены все местные жители. В целом из приграничных регионов предполагается эвакуировать 12 689 человек.

Власти Украины мотивируют перемещение граждан вопросами безопасности. Эвакуация проводится также на территории Харьковской области и в контролируемых Киевом районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что в состав РФ могут войти еще пять областей Украины, в их числе Харьковская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Сумская. По его словам, эти территории исторически являются российскими.

В свою очередь бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в статье для Consortium News также писал о пяти областях Украины, которые могут перейти под контроль Москвы. По его словам, Россия подает сигнал, что может это сделать «для защиты русского населения».