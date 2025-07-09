Украинец покусал полицейских при проверке документов В Киеве водитель покусал двоих полицейских во время проверки документов

В столице Украины водитель напал на сотрудников полиции, пытавшихся проверить его документы, сообщает издание «Страна.ua». Мужчина покусал стражей порядка.

Мужчина отказался предъявлять документы в ходе стандартной проверки и заявил, что не использует приложение «Резерв», разработанное Минобороны Украины. Один из полицейских попытался открыть дверь машины, после чего водитель укусил его за руку. Затем он набросился на второго правоохранителя и также укусил его.

В ответ патрульные схватили мужчину за волосы, пытаясь вытащить его из автомобиля. Информация о последствиях конфликта с правоохранителями не представлена.

Ранее житель украинского города Хмельницкий ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Под удар попал и полицейский, когда мужчина спасался от принудительной мобилизации.

До этого блогер украинского происхождения Анатолий Шарий рассказал, что на Украине женщина пыталась выбить сына из автобуса территориального центра комплектования. По его данным, мать, которая пыталась вызволить своего ребенка, после инцидента умерла в скорой.