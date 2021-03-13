Пять стран требуют саммита ЕС из-за неравного распределения вакцин

https://static.news.ru/photo/05a243a6-840c-11eb-b22b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пять государств Европейского союза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — требуют созвать саммит ЕС, чтобы обсудить проблему справедливого распределения вакцин от коронавируса нового типа между участниками Евросоюза. Соответствующее письмо руководителей кабминов направлено в Брюссель.

Авторы текста призывают организовать поставки препаратов в ЕС пропорционально численности населения стран. Составители послания раскритиковали предполагаемые механизмы в ЕС, позволяющие отдельным государствам и фармкомпаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин, передаёт Австрийское агентство печати.

Из-за этого отдельные страны рискуют столкнуться с дефицитом препаратов, например Болгария и Латвия. Австрийский канцлер Себастьян Курц 12 марта рассказал, что вакцины от нового коронавируса распределяются между членами ЕС непропорционально численности их населения, потому что негласные контракты заключили между собой отдельные страны и фарминдустрия.

Компания AstraZeneca сообщила 13 марта о новой задержке поставок её вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) Евросоюзу. Предприятие объяснило сложности экспортными ограничениями, рассказал журналистам официальный представитель фирмы. Он отметил, что AstraZeneca сталкивается с трудностями производства препарата, из-за чего решила задействовать свои мощности за пределами ЕС для обеспечения спроса в 27 странах Евросоюза, но «к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале».

Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств, передавал NEWS.ru.