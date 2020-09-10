Украина запросила срочную встречу контактной группы после инцидента в Шумах

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Украинские представители в контактной группе инициировали срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности после отмены инспекции в населённом пункте Шумы Донецкой области.

Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на письмо главы украинской делегации Леонида Кравчука, направленное СММ ОБСЕ. Согласно ему, внеочередное заседание следует провести «в кратчайшие сроки».

С учётом новых требований России украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности, — говорится в тексте письма.

Кравчук в своём обращении отметил, что совместная поездка в Шумы была отменена после того, как представители ДНР выдвинули новые требования. Среди них — посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации и подписание совместного протокола. По словам Кравчука, украинская сторона считает, что эти требования грубо нарушают достигнутые ранее договорённости, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Кремль позитивно воспринял достижение договорённости о проведении 10 сентября инспекции проблемного участка на линии соприкосновения в Донбассе с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).