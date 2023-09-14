Украина развязала войну с одним из основных союзников «Вести.ua»: между Польшей и Украиной началась аграрная война

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Польша и Украина развязали «аграрную войну». Причиной послужил возможный запрет Варшавы на ввоз украинского зерна, передает портал «Вести.ua».

Польша и Украина начали «аграрную войну». <...> Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода, — сказано в публикации.

По словам автора, «зерно раздора» взяло начало весной 2023 года, когда фермеры из Польши устроили забастовку в связи с падением цен на зерно почти вдвое. Это произошло из-за импорта более дешевого зерна с Украины.

Ранее профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими. За первые четыре месяца 2023 года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года.

После протестов местных фермеров в апреле Еврокомиссия запретила импортировать в Польшу украинское зерно. До этого момента, как подсчитал профессор, импорт бил рекорды. Так, количество ввезенной пшеницы за весь прошлый год превысило показатель 2021 года в 168 раз, а ввоз кукурузы за тот же период вырос в 300 раз.