Украина опротестовала обыск посла белорусскими пограничниками

https://static.news.ru/photo/4e1ed72c-f463-11ea-8763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Госпогранкомитет Беларуси/twitter.com

Министерство иностранных дел Украины направило в Белоруссию ноту протеста в связи с обыском белорусскими пограничниками автомобиля украинского посла Игоря Кизима.

В Киеве считают такой шаг недружественным. Дипломаты заявили, что оставляют за собой право действовать на основе взаимности, передаёт «Униан».

Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Белоруссии украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, — сообщили в МИД.

Как писал NEWS.ru, 10 сентября во время пересечения послом пограничного пропуска «Новая Гута» сотрудник попросил дипломата открыть багажник автомобиля. На видео, опубликованном в Сети, белорусский пограничник говорит, что по закону он обязан осмотреть транспортное средство. В ответ Кизим заявляет, что согласно Венской конвенции, нельзя без веских причин проводить осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, в которой он работает. Сотрудник объясняет, что досматривать личные вещи посла он на намерен. В результате дипломат всё же открывает багажник, но при этом предупреждает о последствиях.

Кизим вернулся в Белоруссию после консультаций в украинском МИД, которая проводилась для оценки перспектив отношений двух стран в текущей ситуации.