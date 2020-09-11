Посол Украины пригрозил Минску дипломатической войной из-за досмотра машины

https://static.news.ru/photo/72e2d732-f43d-11ea-9e6a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кизим Фото: gpk.gov.by

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пригрозил Минску дипломатической войной из-за скандала с пограничниками. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

10 сентября во время пересечения послом пограничного пропуска «Новая Гута» сотрудник попросил дипломата открыть багажник автомобиля. На видео белорусский пограничник говорит, что по закону он обязан осмотреть транспортное средство. В ответ Кизим заявляет, что согласно Венской конвенции, нельзя без веских причин проводить осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, в которой он работает. Сотрудник объясняет, что досматривать личные вещи посла он на намерен. В результате дипломат всё же открывает багажник, но при этом предупреждает о последствиях.

Этим самым вы делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого? — сказал дипломат.

Позднее Кизим заявил, что стал объектом провокации, когда возвращался в Белоруссию, откуда ранее был отозван в Киев для консультаций, передает TUT.BY.

Ранее посол Германии Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД России из-за отравления политика Алексея Навального. В здании министерства он провёл два часа. Дипломат отказался от комментариев журналистам, писал NEWS.ru.