Посол Германии покинул здание МИД РФ после двух часов разговоров

https://static.news.ru/photo/e71fa666-f29e-11ea-bcd1-fa163e074e61_660.jpg Геза Андреас фон Гайр Фото: DeutscheBotschaftMoskau/facebook.com

Вызванный в МИД России из-за отравления политика Алексея Навального посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр покинул здание министерства.

Он провёл в ведомстве два часа, передаёт РИА Новости. Дипломат отказался от комментариев журналистам.

Дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с ситуацией вокруг отравления Навального. Когда посол приехал в МИД, у входа в здание его также ожидали представители СМИ, но он отказался от каких-либо комментариев.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.