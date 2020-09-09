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Посол Германии покинул здание МИД РФ после двух часов разговоров

16:12, 09 сентября 2020 31
Геза Андреас фон Гайр Геза Андреас фон Гайр Фото: DeutscheBotschaftMoskau/facebook.com

Вызванный в МИД России из-за отравления политика Алексея Навального посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр покинул здание министерства.

Он провёл в ведомстве два часа, передаёт РИА Новости. Дипломат отказался от комментариев журналистам.

Дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с ситуацией вокруг отравления Навального. Когда посол приехал в МИД, у входа в здание его также ожидали представители СМИ, но он отказался от каких-либо комментариев.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.

Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили, что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», писал NEWS.ru.

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