Украина договорилась с музеем в Нидерландах о передаче скифского золота

Фото: Werner Forman Archive/Global Look Press

Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с руководством Музея Алларда Пирсона (Нидерланды) о передаче коллекции скифского золота Киеву, заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что экспонаты были доставлены из Крыма в Амстердам для организации выставки «Крым — золотой остров в Черном море» еще в 2014 году. Однако их так и не вернули.

МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений, — сообщили в министерстве.

Согласно достигнутым договоренностям, руководство музея не будет взыскивать с Украины стоимость хранения экспонатов. Дата их передачи украинской стороне пока не раскрывается.

Коллекция скифского золота была отправлена в Европу четырьмя крымскими музеями. В 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне. Верховный суд Амстердама же оставил кассационную жалобу музеев Крыма без удовлетворения.

В России позицию нидерландского суда назвали ангажированной. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в случае передачи коллекции Украине экспонаты могут оказаться в руках частных лиц. Таким образом, они будут утеряны для общества, считает он.