В случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общества и окажутся в частной коллекции. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала НТВ.

Я думаю, что концов мы больше не найдем. Всё, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма. Почти все руководители Украины занимались здесь поиском артефактов с помощью чёрных археологов. Соответственно, все это в частной коллекции дома у Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа, — заявил Аксёнов.

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Коллекция золота скифов, составляющая порядка двух тысяч экземпляров, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года — до того, как Крым вошёл в состав РФ.

В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального главка ведомства организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики.