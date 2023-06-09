Верховный суд Нидерландов потребовал передать скифское золото Украине

Фото: Werner Forman Archive/Global Look Press

Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине. Судебная инстанция отклонил кассационную жалобу крымских музеев о возврате экспонатов на полуостров, передает ТАСС.

Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина, — отмечается в документе. — Это решение остается в силе, — указано в постановлении.

Коллекция была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с РФ. В августе того же года амстердамский музей решил не передавать коллекцию ни Украине, ни России до решения суда или достижения соглашения между сторонами.

Апелляционный суд Нидерландов 26 октября 2021 года постановил передать золото скифов Украине. Решение могло быть обжаловано в Верховном суде страны.

В январе 2022 года в Крыму подготовили апелляцию на решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказывал опасение, что в случае передачи коллекции Украине она будет утеряно для общества и окажется в частной коллекции.